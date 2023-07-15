المغرب يتفق مع "شل" على استيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز
الغاز سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين
أعلنت وزارة الطاقة في المغرب أن شركة "شل" ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة.
وأضافت الوزارة في بيان أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقع الاتفاق مع "شل" دون أن تفصح عن البنود المالية في الصفقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الغاز سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين لحين بناء المغرب محطات للغاز الطبيعي المسال، وفق "رويترز".
وسيساعد الغاز الطبيعي المسال المكتب الوطني للكهرباء والماء في تشغيل محطتين للطاقة في شمال وشرق المغرب كانتا تعتمدان على الغاز الجزائري الوارد عبر خط الأنابيب نفسه.
وقررت الجزائر من جانب واحد في عام 2021 وقف ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب الذي يمر بالمغرب. وقالت الرباط إنها ستغير اتجاه التدفق في 2021 عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المسال من الموانئ الإسبانية.
وقالت الوزارة إن المكتب الوطني للكهرباء يستهدف زيادة حصة الغاز في مزيج الكهرباء المغربي لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مصادر الطاقة المتجددة مثلت 18% من إجمالي إنتاج المغرب من الكهرباء العام الماضي، بينما شكل الغاز 1.6% فقط والفحم 72%.
وبحلول مارس 2023، شكلت الطاقة المتجددة 40% من القدرة القائمة في البلاد، ويعتزم المغرب زيادة ذلك إلى 52% بحلول عام 2030.
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