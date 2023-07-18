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أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتراجع إمدادات الخام الأميركية

المستثمرون يترقبون بيانات مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعا في إمدادات الخام الأميركية.

وارتفع خام برنت 11 سنتا إلى 78.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0017 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 74.30 دولار للبرميل.

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وانخفض الخامان أكثر من 1.5% أمس الاثنين، وفق ما نقلته "رويترز".

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ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس الاثنين أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.

غير أن الإمدادات العالمية قد يعززها استئناف الإنتاج في اثنين من ثلاثة حقول نفطية ليبية جرى تعليق الإنتاج بها الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف وزير مالية سابق.

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