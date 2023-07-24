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ناقلات النفط الكويتية
ناقلات النفط الكويتية
نفط وغاز

"البترول" الكويتية: ترسية ممارسة لتقديم خدمات شحن لأسطول النفط

العقد مدته 4 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، عن ترسية الممارسة الخاصة بتقديم خدمات الشحن والإمداد لأسطول شركة ناقلات النفط الكويتية لدى أوروبا والمملكة المتحدة.

وأوضحت المؤسسة أنه تم ترسية العطاء المقدم من شركة" Ship Spares Logistics B.V. - Netherlands"، بقيمة إجمالية قدرها 1.52 مليون دينار (4.66 مليون يورو) كونها مستوفية للشروط الفنية والتجارية المطلوبة، بعد التفاوض، وبموجب عقد مدته أربع سنوات، وفق ما نقلته صحيفة "الجريدة" الكويتية.

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وتعمل شركة "ناقلات النفط الكويتية بشكل رئيسي في ملكية وإدارة الناقلات العاملة في مجال نقل: (النفط الخام - المنتجات النفطية المكررة - الغاز البترولي المسال "LPG").

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