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أعمال الحفر في حقل للنفط
أعمال حفر في حقل للنفط
أسعار النفط

تسعير خام دبي لأكتوبر يتساوى مع سعر خام عمان

تطبيق الفرق سيجري على متوسط التسويات اليومية لعقد شهر أقرب استحقاق في أكتوبر

سنغافورة - رويترز
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قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت فرق سعر الخام الرسمي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بالتساوي مع سعر العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.

وسيجري تطبيق الفرق على متوسط التسويات اليومية لعقد شهر أقرب استحقاق في أكتوبر/ تشرين الأول لخام عمان في نهاية أغسطس/ آب لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر/ تشرين الأول.

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وكانت الدئرة حددت سعر البيع الرسمي لخامها لشهر يوليو/تموز عند خصم 0.10 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني.

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