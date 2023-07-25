تسعير خام دبي لأكتوبر يتساوى مع سعر خام عمان

قالت دائرة شؤون النفط في دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت فرق سعر الخام الرسمي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بالتساوي مع سعر العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.

وسيجري تطبيق الفرق على متوسط التسويات اليومية لعقد شهر أقرب استحقاق في أكتوبر/ تشرين الأول لخام عمان في نهاية أغسطس/ آب لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر/ تشرين الأول.

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وكانت الدئرة حددت سعر البيع الرسمي لخامها لشهر يوليو/تموز عند خصم 0.10 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني.