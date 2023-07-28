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حقل نفط (istock)
حقل نفط (istock)
نفط وغاز

النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5% وسط مخاوف بشأن الطلب

انخفض خام برنت اليوم 0.7% إلى 83.65 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية.

وانخفض خام برنت 59 سنتا أو 0.7% إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5%. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو 0.6% إلى 79.58 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2%.

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وارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أميركية جاءت أفضل من المتوقع، وفق رويترز.

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وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4% في الربع الثاني، متجاوزا التوقعات بنمو عند 1.8%.

لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.

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