"البترول الوطنية" الكويتية: إخماد حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق اندلع في أحد الخطوط بوحدة إنتاج البيتومين بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وكانت الشركة أعلنت أمس على منصة "إكس"، أن رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق اندلع في أحد خطوط مصفاة ميناء الأحمدي النفطية.

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ولم تذكر الشركة إن كان الحريق قد أثر على الإنتاج أو العمليات.