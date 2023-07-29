اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصفاة ميناء الأحمدي - الكويت
مصفاة ميناء الأحمدي الكويتية
اقتصاد الكويت

"البترول الوطنية" الكويتية: إخماد حريق بمصفاة ميناء الأحمدي

لم تذكر الشركة إن كان الحريق قد أثر على الإنتاج أو العمليات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق اندلع في أحد الخطوط بوحدة إنتاج البيتومين بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وكانت الشركة أعلنت أمس على منصة "إكس"، أن رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق اندلع في أحد خطوط مصفاة ميناء الأحمدي النفطية.

مادة اعلانية

ولم تذكر الشركة إن كان الحريق قد أثر على الإنتاج أو العمليات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
درجات الحرارة تتجاوز الـ40 في بريطانيا.. وخبراء: الأسوأ قادم درجات الحرارة تتجاوز الـ40 في بريطانيا.. وخبراء: الأسوأ قادم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط