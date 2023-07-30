اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أزمة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - istock)
أزمة الغاز بين روسيا والاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - istock)
نفط وغاز

دولة أوروبية تعلن امتلاء مرافق تخزين الغاز لديها بأكثر من 90%

وزير الصناعة والتجارة: التشيك لم تستورد الغاز من روسيا هذا العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك جوزيف سيكيلا، أن مرافق تخزين الغاز في الجمهورية تمتلئ بأكثر من 90%.

وقال سيكيلا عبر صفحته على تويتر من قبل: "مرافق تخزين الغاز لدينا ممتلئة بأكثر من 90% اليوم"، مضيفا أن "احتياطيات الغاز في جمهورية التشيك عند مستوى قياسي. من الممكن (الاكتفاء) دون استيراد الغاز من روسيا."

مادة اعلانية

ويتركز 3.115 مليار متر مكعب من الغاز في مرافق تخزين الغاز التشيكية. ولم تستورد الجمهورية الغاز من روسيا هذا العام، وفق وكالة تاس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خلال أول تجمع للمرشحين الجمهوريين للسباق الرئاسي.. ترمب يهاجم بايدن وديسانتس خلال أول تجمع للمرشحين الجمهوريين للسباق الرئاسي.. ترمب يهاجم بايدن وديسانتس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط