دولة أوروبية تعلن امتلاء مرافق تخزين الغاز لديها بأكثر من 90%

أكد وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك جوزيف سيكيلا، أن مرافق تخزين الغاز في الجمهورية تمتلئ بأكثر من 90%.

وقال سيكيلا عبر صفحته على تويتر من قبل: "مرافق تخزين الغاز لدينا ممتلئة بأكثر من 90% اليوم"، مضيفا أن "احتياطيات الغاز في جمهورية التشيك عند مستوى قياسي. من الممكن (الاكتفاء) دون استيراد الغاز من روسيا."

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ويتركز 3.115 مليار متر مكعب من الغاز في مرافق تخزين الغاز التشيكية. ولم تستورد الجمهورية الغاز من روسيا هذا العام، وفق وكالة تاس.