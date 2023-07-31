النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

حومت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر/أيلول وشح الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولار للبرميل.

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وينتهي عقد خام برنت لشهر سبتمبر/أيلول في وقت لاحق اليوم. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا حيث سجل 84.23 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا.

وكان برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل/نيسان ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية. والخامان في طريقهما لإنهاء شهر يوليو/تموز بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يناير/ كانون الثاني 2022.

وتوقع محللون أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليشمل سبتمبر/أيلول.

وقال محللو بنك غولدمان ساكس في مذكرة يوم 30 يوليو/تموز "ارتفعت أسعار النفط 18% منذ منتصف يونيو حيث أدى الارتفاع القياسي على الطلب وخفض المعروض السعودي إلى عودة العجز في الأسواق وسط تخلي السوق عن حالة التشاؤم بشأن النمو".

وأضاف المحللون: "ما زلنا نتوقع أن يستمر الخفض السعودي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا حتى سبتمبر وأن ينخفض إلى النصف اعتبارا من أكتوبر".

وحافظ البنك على توقعاته لخام برنت عند 86 دولارا للبرميل لشهر ديسمبر/كانون الأول ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 93 دولارا في الربع الثاني من 2024.