الأمم المتحدة: سحب أكثر من نصف كمية نفط خزان صافر قبالة سواحل اليمن

قالت الأمم المتحدة إنه تم سحب أكثر من نصف كمية النفط من خزان صافر قبالة سواحل اليمن، وإن عملية نقل النفط من خزان صافر قبالة اليمن إلى سفينة بديلة تسير بسلاسة تامة.

ويوم 30 يوليو 2023 أعلنت الأمم المتحدة أنها استكملت تفريغ ثلث النفط الموجود في خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة "اليمن"، في الستة أيام الأولى من عمليتها المنسقة للحد من كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر.

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وتقدر حمولة خزان صافر بنحو 1.15 مليون برميل من النفط الخام.