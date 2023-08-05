سطلنة عُمان تعلن اكتمال مشروع مصفاة الدقم بنسبة 98%

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تقدم الأعمال النهائية لمشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تجاوزت نسبة الأعمال الإنشائية أكثر من 98%.

وبلغت نسبة التقدم في التشغيل التجريبي للمصفاة أكثر من 65%.

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ويشمل التشغيل التجريبي اختبار جاهزية مرافق المصفاة التي تشمل ثلاث حزم، تُعنى الأولى منها بوحدات المعالجة الرئيسة للمصفاة، بينما تتكون الحزمة الثانية من المرافق والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء العمانية.

وتشمل الحزمة الثالثة منشآت تخزين وتصدير المواد البترولية السائلة والسائبة في ميناء الدقم ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بالمصفاة في رأس مركز.

واستقبلت خزانات النفط الخام بـ"رأس مركز" أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام العُماني والكويتي، والتي تم في وقت لاحق ضخها من "رأس مركز" إلى مجمع المصفاة بالدقم عبر أنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومتراً.

وتضمنت عمليات التشغيل التجريبي تصدير أولى شحنات النافثا عبر رصيف تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم، وهي أحد المنتجات الرئيسة للمصفاة للأسواق العالمية، الأمر الذي يمهد لبداية تصدير المنتجات الأخرى للمصفاة كالديزل ووقود الطائرات والغاز البترولي المسال وغيرها من منتجات الطاقة للأسواق الإقليمية والعالمية.

ويعد المشروع من أكبر مشاريع الاستثمار في قطاع المصافي والبتروكيماويات بين دولتين خليجيتين.

وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة التكريرية لسلطنة عُمان بواقع 230 ألف برميل في اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطاقة التكريرية الإجمالية للسلطنة إلى 500 ألف برميل في اليوم من مزيج النفط الخام العُماني والكويتي.