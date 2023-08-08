أسعار النفط تعود للتراجع بفعل بيانات تجارية ضعيفة من الصين

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن واردات وصادرات الصين تراجعت أكثر بكثير مما كان متوقعا في يوليو/تموز في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب شح الإمدادات المتوقع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 85.05 دولارًا للبرميل ، منخفضة 29 سنتًا ، أو 0.34% ، الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس 81.69 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 25 سنتًا ، أو 0.31%.

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أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات النفط إلى الصين في يوليو/تموز بلغت 43.69 مليون طن أو 10.29 مليون برميل يوميا. كان ذلك أقل بنسبة 18.8% من الواردات في يونيو ، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 17% عن العام الماضي.

في الوقت نفسه ، انخفضت واردات الصين الإجمالية بنسبة 12.4% وانخفضت الصادرات بنسبة 14.5% عن العام السابق. كانت وتيرة تراجع الصادرات هي الأسرع منذ فبراير 2020 وأسوأ من توقعات المحللين.

على الرغم من البيانات القاتمة ، لا يزال بعض المحللين إيجابيين بشأن توقعات الطلب على الوقود في الصين من أغسطس إلى أوائل أكتوبر حيث ظلت معدلات معالجة النفط الخام مرتفعة.

قال المحلل لدى CMC Markets ليون لي، إن موسم الذروة لأنشطة البناء والتصنيع يبدأ في سبتمبر ، وينبغي أن يستفيد استهلاك البنزين من الطلب على السفر الصيفي. وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب تدريجيا بعد أكتوبر.

قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر/أيلول، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر/أيلول.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.