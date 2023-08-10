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نفط وغاز

توقعات بانخفاض إمدادات الغاز المسال عالميا في الربع الثالث

بنسبة 1.6%

دبي - العربية.نت
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من المتوقع أن تشهد إمدادات الغاز المسال عالميا بعض التراجع خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع السابق، وهذا بحسب توقعات "BNEF".

وتتوقع المؤسسة أن تنخفض إمدادات الربع الثالث عن الربع الثاني بنسبة 1.6% إلى 99 مليون طن، وقد تشهد إمدادات شهر أغسطس الجاري انخفاضا عن شهر يوليو بنسبة 2.6%.

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وقد قامت المؤسسة بخفض توقعاتها للإمدادات في الربع الثالث في ضوء عاملين أساسيين: الأول هو تأجيل موعد بدء العمليات التجارية في محطة تصدير الغاز المسال الأميركية Calcasieu pass حتى نهاية العام القادم، مع العلم بأن المحطة قادرة على إنتاج نحو 10 ملايين طن سنويا من الغاز المسال.

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أما العامل الثاني الضاغط على الإمدادات خلال الربع الثالث هو انخفاض إنتاج الغاز المسال من مصر، والتي تعاني من موجة حر شديدة هذا الصيف ما قفز بمستويات الطلب على الغاز محليا لأغراض التكييف الهوائي، وقلص كميات الغاز المتاحة لأغراض التسييل والتصدير.

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