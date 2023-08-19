"غازبروم" الروسية ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

قالت شركة غازبروم الروسية إنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.

ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا بواقع مليون متر مكعب من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها قبل يوم، وفق "رويترز".

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وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم تُفرض عقوبات مباشرة على صادرات "غازبروم" من الغاز الطبيعي، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريباً العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب.

وتحاول موسكو إعادة توجيه جزء من صادراتها إلى دول حليفة في آسيا الوسطى، لا سيما كازاخستان وأوزبكستان، وهي دول تواجه أزمات طاقة رغم وفرة موارد الغاز والنفط لديها.