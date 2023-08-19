غاز روسيا
"غازبروم" الروسية ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
مسجلة انخفاضا طفيفا عن اليوم السابق
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت شركة غازبروم الروسية إنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.
ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا بواقع مليون متر مكعب من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها قبل يوم، وفق "رويترز".
مادة اعلانية
وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم تُفرض عقوبات مباشرة على صادرات "غازبروم" من الغاز الطبيعي، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريباً العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب.
وتحاول موسكو إعادة توجيه جزء من صادراتها إلى دول حليفة في آسيا الوسطى، لا سيما كازاخستان وأوزبكستان، وهي دول تواجه أزمات طاقة رغم وفرة موارد الغاز والنفط لديها.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
15 دولة أوروبية تطلب دراسة صفقة استحواذ "كوالكوم" على "أوتو توكس" الإسرائيلية للرقائقستجمع الصفقة بين اثنين من الموردين الرئيسيين لأشباه الموصلات "في 2 إكس" في المنطقة الأوروبية شركات
-
صدمة لصناعة قيمتها 200 مليار دولار بسبب انتعاش السفر الجويالشحن الجوي يواجه صعابا جمة بفعل فائض الطاقة وهبوط الأسعار سياحة وسفر
-
استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر تقفز لهذا المستوى!11.5 مليار جنيه استثمارات الصناديق في النصف الأول من العام اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية