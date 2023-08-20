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مصر توقع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة
تعبيرية
الطاقة المتجددة

الهند تضع حدا للانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيدروجين الأخضر

تستهدف إنتاج 5 ملايين طن متري من الوقود سنويا بحلول عام 2030

مومباي - رويترز
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قالت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية، السبت، إن الحكومة قررت وضع حد للانبعاثات يبلغ كيلوغرامين من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوغراما من الهيدروجين تنتجه حتى يُصنف بأنه مصدر "أخضر" من مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإعلان سيضع تعريفا طال انتظاره لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند.

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وأضافت الوزارة في البيان "بهذا الإخطار، تصبح الهند واحدة من أوائل الدول القليلة في العالم التي تضع تعريفا للهيدروجين الأخضر".

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وتسعى الهند إلى أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتهدف إلى إنتاج خمسة ملايين طن متري من الوقود سنويا بحلول عام 2030، مما سيخفض انبعاثات الكربون بنحو 50 مليون طن متري ويوفر أكثر من 12 مليار دولار تصرف على واردات الوقود الأحفوري.

ورغم أن الهند من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في عام 2026، فإنها بدأت محادثات لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى لبدء تصدير الوقود إليها.

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