تمديد عقدين للغاز الحر في الكويت بنحو 33 مليون دولار

طلبت شركة نفط الكويت تمديد عقدين للغاز الجوراسي بقيمة إجمالية تبلغ 33.2 مليون دولار مع شركة "شلمبرغير" الأميركية و"سبتكو"، في مرافق الإنتاج الجوراسية في شرق وغرب الروضتين، وغرب الصابرية وأم نقا.

وقالت المصادر إن الشركة طلبت تمديد عقد مرافق الإنتاج الجوراسية في شرق وغرب الروضتين بقيمة 16.9 مليون دولار ما يعادل 4.47% من قيمة العقد المبرم مع شركة شلمبرغير الأميركية، حيث وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب الشركة بالتمديد الأول لمدة 62 يوما اعتبارا من 25 سبتمبر/أيولو 2024 حتى 26 نوفمبر/تشرين أول 2024 وذلك لاستمرار خدمات التشغيل والصيانة.

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فيما وافق الجهاز كذلك على طلب شركة نفط الكويت لإصدار الأمر التغييري الرابع بالزيادة بمبلغ إجمالي قدره 16.3 مليون دولار لعقد مرافق الإنتاج الجوراسي في شرق وغرب الروضتين وغرب الصابرية وأم نقا المبرم مع شركة "سبتكو" وذلك لمدة 126 يوما اعتبارا من 25 أبريل 2024 حتى 29 أغسطس 2024 وذلك لحاجة خدمات التشغيل والصيانة، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

ويعتبر عقد "شلمبرغير" و"سبتكو" ضمن 3 عقود شكلت مرحلة مهمة من خطة تطوير إنتاج الغاز الحر في الكويت، وتسهم العقود كاملة لمنشآت الغاز الجوراسي في إنتاج نصف مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر.

تجدر الإشارة الى أن مشروع مرفق الإنتاج المبكر تنفذه شركة نفط الكويت للتنفيذ وهو نظام التأجير المنتهي بالتملك وهو بديل لنموذج الهندسة والشراء والبناء والتوريد.

وذكرت المصادر أنه تم اكتشاف المكامن الجوراسية في حقول شمال الكويت (الروضتين والصابرية وظبي وأم نقا وبحره)، ما دعت الحاجة لإنشاء 4 منشآت جوراسية لإنتاج النفط الخفيف والغاز غير المصاحب تتمثل في منشأة EPF-50 وتم تشغيلها في سنة 2008، ومنشأة JPF- صابرية التي تم تشغيلها في نهاية 2017، ومنشأتي غرب وشرق الروضتين اللتين تم تشغيلهما في 2018.

ومع تشغيل المنشآت وصل إجمالي إنتاج الغاز الحر إلى نصف مليار قدم مكعبة يوميا و180 ألف برميل في اليوم من النفط الخام الخفيف.