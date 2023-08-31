نفط وغاز
سعر البيع الرسمي للخام العماني في أكتوبر سيرتفع إلى 86.57 دولار
سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 6.03 دولار
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أظهرت حسابات أجرتها رويترز بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 6.03 دولار إلى 86.57 دولار للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول.
وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر أكتوبر/تشرين الأول هو متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش طوال شهر أغسطس/آب.
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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون عند نفس سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 86.57 دولار للبرميل لشهر أكتوبر/تشرين الأول.
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