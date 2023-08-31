سعر البيع الرسمي للخام العماني في أكتوبر سيرتفع إلى 86.57 دولار

أظهرت حسابات أجرتها رويترز بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سيرتفع 6.03 دولار إلى 86.57 دولار للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشهر أكتوبر/تشرين الأول هو متوسط ​​التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش طوال شهر أغسطس/آب.

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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون عند نفس سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 86.57 دولار للبرميل لشهر أكتوبر/تشرين الأول.