ألمانيا تمدد وصايتها على أصول شركة "روسنفت" الروسية لمدة 6 أشهر
بسبب عدم التوصل لاتفاق حول بيع أصول "روسنفت" لألمانيا
قررت السلطات الألمانية تمديد وصايتها على أصول شركة "روسنفت" الروسية لمدة ستة أشهر، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأكدت الوكالة، نقلاً عن مصدر في وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، أن سبب التمديد يعود إلى ضمان إمدادات الطاقة في البلاد.
وبموجب القرار، تمدد الحكومة الألمانية فترة إدارة شركة "دويتشلاند" وشركة "آر إن" للتكرير والتسويق لأصول "روسنفت" على أساس قانون أمن الطاقة حتى 10 مارس 2024، بعد أن كان من المفترض أن تنتهي في سبتمبر الحالي.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت، في 16 سبتمبر من العام الماضي، في بيان لها أن فروع شركة "روسنفت" في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط في البلاد، وُضعت تحت وصاية الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.
وأضاف البيان إن هذه الخطوة تهدف إلى "الاستجابة للمخاطر التي تهدد أمن إمدادات الطاقة" في البلاد.
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