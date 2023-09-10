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تسقيف سعر النفط الروسي.. موسكو ترفض القرار
منشأة نفطية
نفط روسيا

روسيا تتوقع نمو صادراتها من النفط إلى الصين 15%

قد تتجاوز 100 مليون طن في 2023

دبي - العربية.نت
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توقع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الأحد، نمو صادرات بلاده من النفط الخام إلى الصين بنسبة 15% خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن شولغينوف قوله إن الصادرات "ستتجاوز 100 مليون طن" في 2023.

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ويفرض الغرب عقوبات على روسيا منذ بدء الصراع في أوكرانيا للحد من قدرتها على تصدير النفط ومشتقاته بهدف كبح مصادر الإيرادات التي يمكن الاستفادة منها في الحرب.

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وأظهر تقرير صدر حديثاَ انخفاض صادرات المنتجات النفطية الروسية إلى أدنى مستوياتها في 11 شهراً في أغسطس مع قيام مصافي التكرير بتقليص عملياتها استعداداً لأعمال الصيانة المخطط لها في الخريف.

وبلغ إجمالي شحنات المنتجات البترولية بما في ذلك الديزل وزيت الوقود 2.28 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ من شركة التحليلات "Vortexa Ltd". وهذا بانخفاض 9% عن يوليو وأدنى كمية منذ سبتمبر 2022.

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