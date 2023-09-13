وزير الطاقة: إنتاج روسيا النفطي سيهبط إلى 10.54 مليون برميل يومياً في 2023

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف لصحيفة إزفستيا اليوم الأربعاء، إنه يتوقع انخفاض إنتاج النفط الروسي إلى 527 مليون طن (10.54 مليون برميل يوميا) هذا العام من 535 مليونا في 2022.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 642 مليار متر مكعب في 2023 من 672 مليار متر مكعب في 2022.

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كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس، في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينتج القطب الشمالي في روسيا 64 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2030.