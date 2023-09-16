اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
باكستان اقتصاد
علم باكستان (صورة تعبيرية)
باكستان

باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية

الخطوة تأتي بعد إبقاء "المركزي" الباكستاني على أسعار الفائدة عند 22%

إسلام أباد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت باكستان رفع أسعار البنزين والديزل لمستوى غير مسبوق، وهي ثاني مرة خلال أسبوعين التي ترفع فيها الأسعار بقوة في البلاد التي تعاني بالفعل من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة المالية الباكستانية، في بيان أمس الجمعة، إن الحكومة رفعت أسعار البنزين 26.02 روبية إلى 331.38 روبية للتر، بينما زادت أسعار الديزل 17.34 روبية إلى 329.18 روبية للتر.

مادة اعلانية

وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%، قائلا إن التضخم من المرجح أن يرتفع "بصورة كبيرة" في سبتمبر/ أيلول قبل أن يتباطأ في أكتوبر/تشرين الثاني ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.

صندوق النقد الدولي يودع 1.2 مليار دولار لدى "المركزي" الباكستاني اقتصاد باكستان صندوق النقد الدولي يودع 1.2 مليار دولار لدى "المركزي" الباكستاني

وارتفعت أسعار المستهلكين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة بواقع 27.4% في أغسطس/ آب.

وتسعى باكستان لمواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في يوليو/ تموز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار في شوارع بغداد.. ما الأسباب؟ طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار في شوارع بغداد.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط