مصر توافق على مشروع "جاسكو" لزيادة قدرة مجمع غازات الصحراء الغربية

قال مجلس الوزراء المصري إن مشروع جاسكو يستهدف زيادة قدرة مجمع غازات الصحراء الغربية بخط الإنتاج الرابع بطاقة إنتاجية 600 مليون قدم

مكعبة يوميا.

وتصل تكلفة المشروع الاستثمارية نحو 380 مليون دولار، ويهدف لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي.

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كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.