أوبك بلس
السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع "أوبك+"
المملكة حريصة على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم السبت إن المملكة تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف "أوبك+" لاستقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة حريصة "على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين".
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وبشأن سياسة السعودية النفطية قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية الأسبوع الماضي: "سياستنا البترولية يحكمها العرض والطلب، وملتزمون باستقرار أسواق النفط، قرارات أوبك+ لا تدعم طرفا على حساب الآخر".
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