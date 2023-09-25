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محطة طاقة تعتمد على الفحم - رويترز
محطة طاقة تعتمد على الفحم - رويترز
طاقة

إندونيسيا: الدول الغربية ليست مستعدة لتمويل إغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم

إندونيسيا الدولة الثانية التي تدخل في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة

نوسا دوا (إندونيسيا) – رويترز
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قال مسؤول إندونيسي اليوم الاثنين إن الدول الغربية ليست مستعدة لتمويل الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم وذلك بناء على مناقشات أجريت مع دول في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة.

وأصبحت إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الدولة الثانية التي تدخل في برنامج شراكة التحول العادل للطاقة الذي سيقدم لها 20 مليار دولار من تحالف الدول المتقدمة للمساعدة في تقليل اعتمادها على الوقود الإحفوري، لكن إعلانها عن خطط الاستثمار تأخر.

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وقال نائب رئيس تنسيق الاستثمار والتعدين في إندونيسيا، سبتيان هاريو سيتو، لرويترز على هامش مؤتمر كول ترانس: "خلال النقاش كان من الواضح للغاية أنهم ليسوا متحمسين لتوفير التمويل للإغلاق المبكر (للمحطات)".

وأضاف أن التخلص من استخدام الفحم سيتطلب تقديم أموال بشروط ميسرة من الدول المتقدمة.

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