طاقة
السعودية واليونان تدرسان ربط شبكتي الطاقة بينهما
تتوزع ملكية الشركة مناصفة بين شركة (IPTO) اليونانية والوطنية لنقل الكهرباء
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت وزارة الطاقة اليونانية إن أثينا والرياض اتفقتا على تأسيس شركة ذات ملكية مشتركة لبحث ربط شبكتي الطاقة في البلدين في أول خطوة لتنفيذ خطتهما الرامية إلى تزويد أوروبا بالطاقة الخضراء.
وبحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن شركة (IPTO) اليونانية والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، المملوكة للشركة السعودية للكهرباء، ستمتلكان حصة قدرها 50% لكل منهما.
مادة اعلانية
ويعد تأسيس الشركة خطوة لإكمال الربط الكهربائي بين البلدين.
وتأتي الشراكة بين مشغلي نظام النقل بالبلدين في أعقاب الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان صيف 2022 والمحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها آنذاك للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين في مختلف المجالات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
عيب خطير يظهر في بعض هواتف "آيفون 15 برو" الجديدة من "أبل"الدعم الفني يوجه العملاء إلى مقالة دعم قديمة حول كيفية التعامل مع ارتفاع الحرارة قصص اقتصادية
-
للحفاظ على قوة عملاتها أمام الدولار.. هذه الدول تواجه "الفيدرالي" بسلاح مختلف!ارتفاع الدولار يدفع بنوك جنوب شرق آسيا للتشديد الزائف قصص اقتصادية
-
الرئيسة التنفيذية لـ"إكس": المنصة قد تدر أرباحا العام المقبلقالت إن 1500 معلن عادوا إلى المنصة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية