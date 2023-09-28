السعودية واليونان تدرسان ربط شبكتي الطاقة بينهما

قالت وزارة الطاقة اليونانية إن أثينا والرياض اتفقتا على تأسيس شركة ذات ملكية مشتركة لبحث ربط شبكتي الطاقة في البلدين في أول خطوة لتنفيذ خطتهما الرامية إلى تزويد أوروبا بالطاقة الخضراء.

وبحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن شركة (IPTO) اليونانية والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، المملوكة للشركة السعودية للكهرباء، ستمتلكان حصة قدرها 50% لكل منهما.

مادة اعلانية

ويعد تأسيس الشركة خطوة لإكمال الربط الكهربائي بين البلدين.

وتأتي الشراكة بين مشغلي نظام النقل بالبلدين في أعقاب الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان صيف 2022 والمحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها آنذاك للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين في مختلف المجالات.