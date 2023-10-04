"أدنوك" تحدد سعر خام "مربان" عند 94 دولارا في نوفمبر

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي عند 93.92 دولار للبرميل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعاً من 87.28 دولار للبرميل في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

يشار إلى أن أسعار النفط، تراجعت اليوم الأربعاء، قبل اجتماع لجنة من وزراء تحالف "أوبك+" إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط، وفقاً "رويترز".

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا إلى 90.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا إلى 88.75 دولار للبرميل.