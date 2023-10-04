اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة أدنوك الإماراتية مناسبة
شركة أدنوك الإماراتية
أسعار النفط

"أدنوك" تحدد سعر خام "مربان" عند 94 دولارا في نوفمبر

ارتفاعاً من 87 للبرميل في أكتوبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي عند 93.92 دولار للبرميل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعاً من 87.28 دولار للبرميل في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

يشار إلى أن أسعار النفط، تراجعت اليوم الأربعاء، قبل اجتماع لجنة من وزراء تحالف "أوبك+" إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط، وفقاً "رويترز".

مادة اعلانية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا إلى 90.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا إلى 88.75 دولار للبرميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مئات المهاجرين يناشدون السلطات التونسية: اتركوا لنا البحر مئات المهاجرين يناشدون السلطات التونسية: اتركوا لنا البحر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط