أسعار النفط
"أدنوك" تحدد سعر خام "مربان" عند 94 دولارا في نوفمبر
ارتفاعاً من 87 للبرميل في أكتوبر
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي عند 93.92 دولار للبرميل لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعاً من 87.28 دولار للبرميل في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
يشار إلى أن أسعار النفط، تراجعت اليوم الأربعاء، قبل اجتماع لجنة من وزراء تحالف "أوبك+" إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط، وفقاً "رويترز".
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا إلى 90.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا إلى 88.75 دولار للبرميل.
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