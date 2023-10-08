أميركا تستورد نفطا سعوديا بـ7.8 مليار دولار منذ بداية 2023

أظهرت بيانات أميركية رسمية أن إجمالي صادرات النفط السعودي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس 2023 سجلت 93.213 مليون برميل بقيمة بلغت 7.8 مليار دولار شاملة تكاليف الشحن.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، سجلت صادرات النفط السعودي إلى أميركا نحو 11.688 مليون برميل في أغسطس الماضي، منخفضة من مستوى 12.160 مليون برميل في يوليو السابق.

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وبلغت حصيلة واردات النفط السعودي في أغسطس نحو 990.024 مليون دولار في أغسطس، مقارنة مع 946.11 مليون دولار.

وجاء ارتفاع قيمة صادرات النفط على الرغم من انخفاض الحجم في أغسطس بسبب زيادة أسعار الخام، والتي وصلت إلى 30% في الربع الثالث من العام الحالي.

وتمثل واردات النفط السعودي منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس نسبة 6% من إجمالي الواردات الأميركية من النفط التي قدرت بنحو 1.549 مليار برميل.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات الأميركية من النفط الخام نحو 111.07 مليار دولار شامل قيمة الشحن.

وتستورد أميركا الحصة الأكبر من واردت النفط من البلدان المجاورة، حيث يصل حجم وارداتها من كندا نحو 935.18 مليون برميل خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام، بينما بلغت وارداتها من المكسيك نحو 179 مليون برميل.

وضمت قائمة الدول الموردة للنفط إلى أميركا دولاً عربية أخرى هي العراق بواقع 55.12 مليون برميل في 8 أشهر، والكويت 5.25 مليون برميل خلال نفس الفترة، والإمارات 1.427 مليون، وليبيا 9.3 ملايين برميل.