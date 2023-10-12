اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في افتتاح أسبوع المناخ
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
نفط

وزير الطاقة السعودي: يجب اتخاذ إجراءات استباقية في سوق النفط

قال إن السعودية وروسيا ستراجعان شهريا سياسة إمدادات النفط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن سوق النفط لا ينبغي أن يبقى بدون مراقبة.

وأضاف وزير الطاقة، إن السعودية وروسيا ستراجعان شهريا سياسة إمدادات النفط، موضحا أنه على روسيا و السعودية توسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة.

مسؤول روسي: ناقشنا الرفع المتبادل لقيود التأشيرات مع السعودية سياحة وسفر سياحة مسؤول روسي: ناقشنا الرفع المتبادل لقيود التأشيرات مع السعودية
مادة اعلانية

ونوه أنه من الضروري اتخاذ إجراءات "استباقية" في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها.

وأشار خلال زيارة لروسيا "لا نملك عصا سحرية.. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام"، وفق "رويترز".

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط طالما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار السوق.

وخلال مقابلة مع قناة "روسيا-24" قال إن السعودية ستواصل خفض الإنتاج حتى نهاية العام، وكل شهر، كما أُعلن من قبل، وستراجع الأمر ما إذا كانت ستعمق التخفيض أو ستزيد إنتاج النفط، ربما شهر آخر، اثنان، أربعة، خمسة، طالما يتطلب الأمر للتأكد من أن الدولة تتصرف بشكل مناسب لضمان الهدوء في السوق، ما يحقق الاستقرار في السوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تستهدف مستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة.. ووزيرة تناشد إسرائيل تستهدف مستشفيات وسيارات الإسعاف في غزة.. ووزيرة تناشد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط