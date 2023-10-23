"العمانية للغاز الطبيعي المسال" توقع اتفاقيات توريد مع شركات عالمية

وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقيات المساهمين وتوريد الغاز مع عدد من الشركات العالمية، ما سيسهم في تعزيز إيرادات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الطاقة والمعادن إنّ الاتفاقيات ستعزز التعاون في مجال الطاقة عبر تقوية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية بما يضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة.

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وذكر رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن الاتفاقيات تأتي لتطوير جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز عائدات الشركات التابعة للجهاز، والترويج لسلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وفق وكالة الأنباء العمانية.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أن الشركة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تجديد شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الشركات العالمية، بما يتواءم مع أهدافها لمرحلة ما بعد عام 2024.