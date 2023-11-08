"مصدر" و"نسما" تفوزان بمشروع محطة طاقة شمسية في السعودية بمليار دولار

أعلنت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "إي دي إف رينوبلز"، و"شركة نسما" السعودية، توقيع اتفاقية شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، يقوم بموجبها ائتلاف الشركات الثلاث بتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 1100 ميغاواط في المملكة العربية السعودية.

ووفق بيان صحافي فإن المحطة ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، في مشروع تقدر تكلفته بنحو مليار دولار.

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"السعودية لشراء الطاقة" توقع اتفاقيتي شراء طاقة شمسية بسعة 1500 ميغاواط

ومن المتوقع أن يستكمل الإغلاق المالي لمحطة الحناكية للطاقة الشمسية في أوائل عام 2024، على أن تدخل حيز التشغيل في عام 2025.