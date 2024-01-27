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"دانة غاز"
نفط وغاز

"دانة غاز" تستأنف العمليات في حقل "خور مور" بإقليم كردستان العراق

بعد توقف الإنتاج بسبب هجوم طائرة مسيرة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة دانة غاز أمس الجمعة في بيان إن عمليات الإنتاج في حقل خور مور للغاز بإقليم كردستان العراق استؤنفت.

وكان الإنتاج توقف مؤقتا بعد إصابة صهريج تخزين في الحقل بطائرة مسيرة على ما يبدو يوم الخميس.

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