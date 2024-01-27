"دانة غاز" تستأنف العمليات في حقل "خور مور" بإقليم كردستان العراق

قالت شركة دانة غاز أمس الجمعة في بيان إن عمليات الإنتاج في حقل خور مور للغاز بإقليم كردستان العراق استؤنفت.

وكان الإنتاج توقف مؤقتا بعد إصابة صهريج تخزين في الحقل بطائرة مسيرة على ما يبدو يوم الخميس.