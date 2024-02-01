اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" تؤكد استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت

استعرضت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج "أوبك+" بيانات إنتاج البترول الخام لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2023م، خلال اجتماعها الثاني والخمسون، عبر الاتصال المرئي اليوم الخميس.

وأبقت اللجنة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، فيما أشادت اللجنة، في بيان، بالمستوى الرفيع من الالتزام من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها الأطراف في إعلان التعاون.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023م، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية الطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023م، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023م.

كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكلٍ دقيق، منوهةً في ذلك برغبة الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون في التعامل مع مستجدات السوق، واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية، في أي وقت، مُستندةً في هذا إلى التماسك القوي بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 3 أبريل 2024م.

فيما قال مصدران من "أوبك+" لوكالة "رويترز" إن التحالف سينظر في أوائل مارس/آذار فيما إذا كان سيمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والتي من المقرر أن ينقضي أجلها في نهاية الربع الجاري من العام.

ويمكن للجنة، المراقبة الوزارية المشتركة، الدعوة لاجتماع كامل لـ"أوبك+" أو تقديم توصيات بشأن السياسة.