أرباح "بي.بي" في الربع الرابع تفوق التوقعات

أعلنت شركة "بي.بي" اليوم الثلاثاء أن أرباح الربع الرابع بلغت 3 مليارات دولار متجاوزة التوقعات بفضل التداول القوي للغاز، كما زادت شركة الطاقة العملاقة وتيرة إعادة شراء أسهمها.

ورفعت النتائج الفصلية القوية أرباح الشركة لعام 2023 إلى 13.8 مليار دولار، بانخفاض 50% عن العام السابق مع تراجع أسعار النفط والغاز وضعف هوامش أرباح التكرير.

وسيُشعر الربح الفصلي القوي الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس بالراحة بعد أن جاءت نتائج الشركة دون التوقعات بشكل كبير في الربعين السابقين.

وحافظت بي.بي على توزيعات الأرباح عند 7.27 سنت للسهم وزادت معدل إعادة شراء أسهمها إلى 1.75 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة من 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقالت الشركة إنها ملتزمة بإعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.

وبلغت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية لبي.بي، وهو تعريف الشركة لصافي الربح، 2.99 مليار دولار في الربع الرابع، متجاوزة التوقعات البالغة 2.77 مليار دولار في استطلاع أجرته الشركة لآراء محللين.

ويأتي ذلك مقارنة بأرباح بلغت 3.3 مليار دولار في الربع الثالث و4.8 مليار دولار قبل عام.

وقالت بي.بي إن النتائج الفصلية تعكس تداولا قويا للغاز وارتفاع أسعار النفط والغاز ولكن قابلتها هوامش تكرير "منخفضة بشكل كبير" وضعف في تجارة النفط وعمليات الاستكشاف.

وتجاوز منافسوها إكسون موبيل وشيفرون وشل الأسبوع الماضي توقعات الأرباح على خلفية مزيج من نتائج التداول القوية وارتفاع إنتاج النفط والغاز بينما أثرت هوامش التكرير على القطاع وسط تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.