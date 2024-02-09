السعودية لشراء الطاقة تعلن المطورين المؤهلين لمشروعات الطاقة المتجددة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" عن قائمة المطورين المؤهلين للمنافسة في المرحلة الخامسة من مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.

وفي 12 نوفمبر 2023م، أصدرت الشركة السعودية لشراء الطاقة، طلبات التأهيل لمشروعات المرحلة الخامسة، والتي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميغاواط وتشمل كلاً من:

مادة اعلانية

- مشروع الصدّاوي للطاقة الشمسية، في المنطقة الشرقية، بسعةٍ تبلغ 2000 ميغاواط.

- مشروع المصع للطاقة الشمسية، في منطقة حائل، بسعةٍ تبلغ 1000 ميغاواط.

- مشروعٍ الحناكية 2 للطاقة الشمسية، في منطقة المدينة المنورة، بسعةٍ تبلغ 400 ميغاواط.

- مشروع رابغ 2 للطاقة الشمسية، في منطقة مكة المكرمة، بسعةٍ تبلغ 300 ميغاواط.

وتلقت الشركة في 5 ديسمبر 2023م، ما مجموعه 31 طلب تأهيل، تم تأهيل 23 شركة منها كأعضاء رئيسيين، وستقوم الشركة السعودية لشراء الطاقة، بدعوة الشركات التي تم تأهيلها لتقديم عروضها للمنافسة.

ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة، إلى زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل، لتُشكّل هذه المصادر ما يقارب 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام ​ 2030م.

قائمة المطورين المؤهلين لمشروعات الطاقة الشمسية:

عضو إداري، عضو إداري وفني، شركة جي إي أر آي، شركة إي دي إف للطاقة المتجددة، شركة جي إي كي تيرنا، شركة ماروبيني، شركة الخليج لتطوير الطاقة، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة السعودية للكهرباء، شركة إس بي آي سي هانجي لتطوير الطاقة الكهرومائية، شركة بناء طاقة للصين، شركة توتال للطاقة المتجددة، شركة جينكو للطاقة، شركة الجميح للطاقة والمياه، شركة سيومونج سي آند تي، شركة الفنار، شركة كهربال إف زد إي، شركة إيتوتشو، شركة كوريا للطاقة الكهربائية، شركة نبراس الطاقة، شركة نسما للطاقة المتجددة، شركة فاس للطاقة، شركة سميتومو، شركة بي قريم للطاقة، شركة بي جي إل للطاقة المتجددة.

الجدير بالذكر، أن الشركة السعودية لشراء الطاقة هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح وشراء الكهرباء المنتجَة من مشروعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، وقد تم حتى الآن ترسية مشروعات تتجاوز طاقتها الإجمالية 12.6 غيغاواط، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وللمزيد من المعلومات عن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني