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شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
شعار شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
نفط وغاز

سوناطراك الجزائرية تعتزم تصدير الغاز لألمانيا عبر خط أنابيب للمرة الأولى

إنتاج الجزائر من الغاز يبلغ 106 مليارات متر مكعب سنوياً

القاهرة - رويترز
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قالت شركة سوناطراك الجزائرية وشركة في.إن.جي الألمانية في بيان يوم الخميس، إن ألمانيا ستستورد الغاز الطبيعي الجزائري عبر خط أنابيب للمرة الأولى بموجب عقد متوسط الأجل بين شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة ووحدة تابعة للشركة الألمانية.

وقال رشيد حشيشي الرئيس التنفيذي لسوناطراك في البيان "يسعدنا تعزيز شراكاتنا في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذه الاتفاقية التاريخية مع شركة في.إن.جي".

وبموجب الاتفاق، تصبح في.إن.جي أول شركة ألمانية تشتري الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خط أنابيب، وفق ما نقله البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية.

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وأُبرم الاتفاق بين سوناطراك وشركة في.إن.جي هاندل أوند فرتريب ومقرها لايبزيغ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة في.إن.جي إيه.جي.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن مدة العقد أو قيمته.

واضطرت برلين إلى البحث عن موردين جدد بعدما توقفت عن استيراد الغاز الروسي الذي اعتمدت عليه لعقود عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويبلغ إنتاج الجزائر من الغاز 106 مليارات متر مكعب سنويا، بحسب بيانات سوناطراك.

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