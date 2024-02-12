ارتفاع استهلاك الغاز بالصين 7.6% خلال عام 2023
وسط الجهود التي تبذلها بيكين لتعزيز التنمية الخضراء
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أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح زيادة مطردة في استهلاك الغاز الطبيعي في الصين في عام 2023، وسط الجهود التي تبذلها البلاد لتعزيز التنمية الخضراء.
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ووفقاً للبيانات، بلغ الاستهلاك الظاهر للغاز الطبيعي في العام الماضي 394.53 مليار متر مكعب، بزيادة 7.6% على أساس سنوي، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ارتفع الاستهلاك الظاهر للغاز الطبيعي بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ليصل إلى 37.65 مليار متر مكعب.
كما أظهرت بيانات سابقة أن الصين أنتجت 229.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2023، بزيادة 5.8% مقارنة بعام 2022.
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