ارتفاع استهلاك الغاز بالصين 7.6% خلال عام 2023

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح زيادة مطردة في استهلاك الغاز الطبيعي في الصين في عام 2023، وسط الجهود التي تبذلها البلاد لتعزيز التنمية الخضراء.

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ووفقاً للبيانات، بلغ الاستهلاك الظاهر للغاز الطبيعي في العام الماضي 394.53 مليار متر مكعب، بزيادة 7.6% على أساس سنوي، وفقاً لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ارتفع الاستهلاك الظاهر للغاز الطبيعي بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ليصل إلى 37.65 مليار متر مكعب.

كما أظهرت بيانات سابقة أن الصين أنتجت 229.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2023، بزيادة 5.8% مقارنة بعام 2022.