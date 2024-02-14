"أدنوك" و"بي.بي" تتفقان على تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصر

اتفقت شركة "بي بي" البريطانية وشركة "أدنوك" للغاز الإماراتية على تأسيس مشروع مشترك سيركز بشكل أولي على تطوير أصول الغاز في مصر بحصة ملكية 49% لـ"أدنوك" و51% لـ"بي بي".

وستساهم شركة "بريتيش بتروليوم" بحصصها في ثلاثة امتيازات تطوير، بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، في المشروع الجديد، وفقًا لبيان الشركة الذي اطلعت عليه "العربية Business".

وستقدم "أدنوك" مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.

وتشمل الامتيازات التي ستدخل في المشروع المشترك امتياز الشروق، الذي تمتلك "بي بي" حصة 10% منه ويحتوي على حقل ظهر المُنتج وتديره شركة بترول بلاعيم (بتروبل).

أما الامتياز الثاني ضمن المشروع فهو شمال دمياط والذي تملك "بي بي" 100% منه ويحتوي على حقل آتول المنتج وتديره شركة الفرعونية للبترول. والامتياز الثالث هو امتياز شمال البرج، وتمتلك "بي بي" حصة 50% من هذا الامتياز، الذي يضم حقل ساتيس غير المطور، وتديره شركة الفرعونية للبترول.

وقال بيان "أدنوك" إن الامتياز الأخير ضمن المشروع هو امتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.

وأضافت الشركة إنه من المتوقع اكتمال تأسيس المشروع المشترك خلال النصف الثاني من 2024 على أن يخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

وقال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لـ"أدنوك" لحلول الكربون المنخفض والنمو الدولي، إن الإعلان مع شركة "بي بي" يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام في الوقت الذي تعمل فيه "أدنوك" على بناء محفظتها العالمية من الغاز الطبيعي.

وأضاف: "ستعمل هذه الشراكة التقدمية في المشروع المشترك على تعزيز أمن الطاقة المصري والإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في المنطقة".

"استناداً إلى شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع "بي بي"، تتطلع "أدنوك" إلى مواصلة استكشاف فرص أخرى في إطار سعينا الجماعي لإزالة الكربون من عملياتنا وقيادة تحول عادل ومنصف في مجال الطاقة".

وقال ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للمناطق والشركات والحلول في "بي بي" إن المشروع المشترك الديناميكي يوفر منصة للنمو الدولي "تعزز شراكتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد مع "أدنوك" والتي تمتد على مدى خمسة عقود".

"معًا، سوف نبني على 60 عامًا من العمليات الآمنة والفعالة لشركة "بي بي" وشركائها في مصر، وسنستمر في إنتاج وتقديم طاقة آمنة ومنخفضة الكربون على شكل غاز طبيعي للبلاد".