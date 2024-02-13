"أدنوك للغاز" تتوقع ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 2.5 مليار دولار في 2024

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الإماراتية أحمد العبري اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تطوير الغاز المتكامل بأبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي خطوة من المنتظر أن ترفع إجمالي قدرة تصدير الغاز لدى الشركة إلى نحو 1.97 مليار قدم مكعبة يوميا.

وقال العبري في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن عام 2024 سيكون حاسما في مشاريع النمو بالشركة، إذ تواصل تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى وتعظيم العائد للمساهمين، متوقعا ارتفاع النفقات الرأسمالية خلال العام لما بين مليارين و2.5 مليار دولار.

وأضاف "نتوقع (في 2024) المحافظة على هامش ثابت نسبيا للأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات وكذلك على حجم المبيعات، وزيادة هوامش صافي أرباح الوحدة لمنتجاتنا بنسبة مئوية منخفضة في خانة الآحاد".

كانت أدنوك للغاز أعلنت أمس الإثنين نمو أرباحا الصافية 24% إلى 1.35 مليار دولار (4.95 مليار درهم) في الربع الأخير من 2023.

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، ساهمت المرحلة الأولى من المشروع التي جرى الانتهاء منها في 2018 في زيادة طاقة أدنوك من معالجة الغاز بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا لتبلغ 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

ويشمل المشروع بناء مرافق جديدة للغاز في جزيرة داس بما فيها وحدة إنتاج ضغط معزز جديدة ووحدتي تصنيع لضغط غاز التغذية والتجفيف ووحدتين لمعالجة غاز الوقود باستخدام الأمينات.

الطلب على الغاز

وقال العبري إن آفاق صناعة الغاز الطبيعي العالمية إيجابية، إذ من المرجح نمو الطلب 25% خلال 25-30 سنة مع التزام الدول بالتحول إلى أنواع وقود أقل كثافة للانبعاثات الكربونية، فضلا عن استمرار الصين في قيادة نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وأعرب العبري عن اعتقاده بأن تدعم الأسواق الناشئة الطلب على المدى المتوسط ليعزو ذلك إلى أن "الأسواق الناضجة تتطلع إلى تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة".

وقال "في حين أن للتسعير وتحركات السوق أثر واضح على أعمالنا، فإننا نركز على ما يمكننا التحكم فيه من أجل تنفيذ استراتيجيتنا المتمثلة في زيادة القدرة من خلال توسيع عمليات التنقيب والاستخراج وتعزيز مزيج منتجاتنا وتنفيذ مشاريعنا للنمو".

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وتابع "تسمح صيغة التسعير لدينا بالعمل بصورة مربحة في ظل معظم سيناريوهات التسعير، وذلك مع تحقيق جزء كبير من أرباحنا عبر أعمال الغاز المحلية المستقرة لدينا (مبيعات الغاز والإيثان) مع تمكيننا من الاستفادة من أسعار السلع الأولية في بيئة أسعار مرتفعة".

وأشار العبري إلى أن الشركة تتمتع باستقرار تعاقدي على المستوى الدولي وهو "عنصر أساسي لحماية النتائج المالية للشركة من التأثيرات المباشرة لتقلبات الأسعار التي قد تنجم عن التوترات الإقليمية".

وأضاف "تتمتع أدنوك للغاز بقاعدة عملاء عالمية متنوعة تساعدها على عدم التأثر بالأوضاع الإقليمية الحالية".

وأدنوك للغاز المدرجة ببورصة أبوظبي هي شركة عالمية لمعالجة الغاز وتوفر حوالي 60% من احتياجات الغاز في الإمارات، كما توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة.