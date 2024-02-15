ألمانيا تدعم المغرب في تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر

خصص صندوق التنمية الألماني غلافا ماليا يصل إلى 270 مليون يورو، لدعم المطورين في المغرب، ودول أخرى في صناعة الهيدروجين الأخضر.

زراعات العطش تهدد المخزون المائي في المغرب

وتعد سوق الهيدروجين الأخضر في المغرب، من بين أرخص الأسواق المنتظرة لإنتاج الوقود الأخضر في المستقبل، وهو الأمر الذي جعل المملكة المغربية، في صلب اهتمام غالبية دول أوروبا، وفق وسائل إعلام مغربية.

ويرى مراقبون أن الخطوة الألمانية اتجاه سوق الهيدروجين الأخضر المغربي، يعطي دفعة مهمة لجهود الرباط وبعدين في الطاقات النظيفة.

ولم تخف ألمانيا اهتمامها بالهيدروجين الأخضر المغربي، لتأمين احتياجاتها من الوقود الأخضر مستقبلا، في إطار تنفيذ مخططها لتحقيق الحياد الكربوني، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتتميز المنحة الألمانية بكونها لا تشترط السداد، وهي جزء من مبادرة ألمانيا لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب وعدد من دول العالم، ويمكن للمطورين التقدم بطلباتهم ابتداءً من أول مارس/آذار المقبل.