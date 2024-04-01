أدنوك للغاز تخطط لاستثمار أكثر من 13 مليار دولار

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قال رئيس مجلس إدارة "أدنوك للغاز " سلطان الجابر، اليوم الاثنين، إن الشركة تخطط لاستثمار أكثر من 13 مليار دولار بين عامي 2024 و2029، في فرص نمو محلية ودولية مع توقع زيادة هامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2029.

وتوقع الجابر، أن يؤدي استثمار هذا المبلغ لزيادة في هامش الأرباح بنسبة تصل إلى 40% بحلول 2029، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

من جهة أخرى أعلنت الشركةأن مساهميها وافقوا على توزيع أرباح بقيمة 3.25 مليار دولار عن 2023.

وقالت الشركة في بيان إنها وزعت بالفعل 1.625 مليار دولار للمرحلة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2023 وسيتم توزيع الدفعة الثانية بنفس القيمة في الربع الثاني من العام الجاري.

كما أضافت الشركة أنها تعتزم زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين تدريجيا بنسبة 5% على أساس سنوي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال الجابر إن الشركة حققت نتائج مالية وتشغيلية قوية في عام 2023 وأوفت بوعودها فيما يتعلق بتوزيع أرباح المساهمين، كما تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة لتسريع نموها في المستقبل.

وذكر البيان أن سعر سهم الشركة ارتفع 30% منذ إدراجها في مارس/آذار 2023 حتى نهاية العام الماضي مما ساهم في رفع قيمتها السوقية لتصل إلى 65 مليار دولار، وأصبحت ضمن أكبر وأفضل 20 شركة نفط وغاز في العالم.