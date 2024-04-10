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نفط وغاز

"معلومات الطاقة الأميركية" تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024

الوكالة خفضت تقديراتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل إلى 1.35 مليون برميل

واشنطن - رويترز
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خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 480 ألف برميل يوميا إلى نحو 950 ألف برميل.

وخفضت الوكالة الحكومية في توقعاتها الشهرية تقديراتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل 30 ألف برميل يوميا إلى 1.35 مليون برميل.

جدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أبقى على توقعه لسعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل ضمن تصور أساسي.

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وأوضح البنك في مذكرة بحثية أن سبب إبقائه على السعر يرجع إلى أنه افترض بالفعل نموا قويا للطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يظل أعلى من توقعات وكالة الطاقة الدولية وإجماع السوق، مع وجود مخاطر متوازنة تقريبا تنقسم إلى مخاطر قد تدفع إلى رفع التوقعات في أوروبا وأخرى قد تدفعها للهبوط في الصين.

وأضافت البنك أيضا أن تصوره الأساسي يفترض عدم وقوع تأثيرات سلبية إضافية على الإمدادات جراء تصاعد الأوضاع الجيوسياسية، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وذكر أن بين أسباب الإبقاء على السعر افتراضه بأن الطاقة الاحتياطية المرتفعة ستؤدي بأن تعزز "أوبك+" الإنتاج. وأوضح أنه يتوقع أن ترتفع إمدادات النفط من الدول الثماني الأعضاء في التكتل، التي أعلنت عن أحدث حزمة إضافية من التخفيضات في الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران ونوفمبر تشرين الثاني 2023، بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو/تموز وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مع مساهمة السعودية بواقع 750 ألف برميل يوميا.

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