مساعد وزير النفط: إيران تعمل على حماية صادرات النفط في الشرق الأوسط

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قال مرتضى شاه ميرزائي نائب وزير النفط الإيراني اليوم الثلاثاء إن إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات الطاقة في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم على إسرائيل.

وأضاف من خلال مترجم لمؤتمر صحفي في موسكو عبر رابط فيديو أنه يتعين على جميع الدول والأطراف ينبغي أن يلتزموا بمبادئ "عدم الإضرار" بمنتجي الطاقة لضمان الاستقرار.

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وقادت المخاوف من رد إيران على هجوم تعرض له مجمع سفارتها في دمشق إلى ارتفاع سعر برنت يوم الجمعة إلى 92.18 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الرئيس إبراهيم رئيسي القول اليوم الثلاثاء، إن إيران سترد على أي إجراء يستهدف مصالحها، وذلك بعد يوم من توعد إسرائيل بالرد على الهجوم الذي شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ في مطلع الأسبوع.

وتنتج إيران أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام وهي منتج رئيسي بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

زاد الهجوم الإيراني على إسرائيل في مطلع الأسبوع من المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط على المدى القريب مما دفع بعض البنوك إلى رفع توقعاتها للأسعار.

وشنت إيران هجوما على إسرائيل بأكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ في وقت متأخر من يوم السبت ردا على هجوم يشتبه بأن إسرائيل نفذته على قنصليتها بسوريا في أول أبريل/نيسان.

والرد الإيراني هو أول هجوم مباشر على الأراضي الإسرائيلية، مما أثار المخاوف من اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته "رويترز".

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ورفع بنك سيتي، اليوم الاثنين، توقعاته للنفط على المدى القصير إلى 88 من 80 دولارا للبرميل بناء على زيادة الأسعار نتيجة المخاطر.

وأي صراع شامل بين إيران وإسرائيل قد يدفع بأسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل.

وأضاف البنك أن أي تراجع في التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد في نطاق يتراوح من آواخر 70 إلى بداية 80 دولارا للبرميل.