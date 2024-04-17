تقرير: ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية وانخفاض البنزين ونواتج التقطير

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ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ارتفعت في الولايات المتحدة بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من أبريل/نيسان، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تصعد 1.4 مليون برميل.

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واستقرت العقود الآجلة للنفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لزيت التدفئة.

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما صعدت بواقع 33 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بنحو 131 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من أبريل نيسان.

وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.2% إلى 88.1% خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين هبطت بواقع 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 227.4 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض بنحو 900 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115 مليون برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 300 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض بواقع 1.99 مليون برميل يوميا.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من المكسيك إلى 208 ألاف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للأسبوع الثاني على التوالي.