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هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك (رويترز)
هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك
أوبك

الغيص: "أوبك" تتطلع لشراكة مع ناميبيا

ناميبيا قد يصبح رابع أكبر حجم إنتاج في القارة بحلول العقد المقبل

وندهوك - رويترز
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ذكر الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، اليوم الأربعاء، أن المنظمة تتطلع لشراكة محتملة مع ناميبيا ومستعدة لدعمها في رحلتها النفطية.

ويتطلع تحالف "أوبك+"، الذي يضم أعضاء المنظمة وعدة حلفاء، إلى عضوية ناميبيا بعد أن فقد أنغولا وأعضاء آخرين في السنوات القليلة الماضية، وذلك في وقت تعمل فيه ناميبيا على ما قد يصبح رابع أكبر حجم إنتاج في القارة بحلول العقد المقبل.

وقال الغيص في رسالة مسجلة في مؤتمر دولي للطاقة في ناميبيا: "النفط والطاقة في ناميبيا سيكونان ضروريين لتلبية الطلب المستقبلي... نشجع المستثمرين المحتملين على دراسة ناميبيا والفرص الوفيرة بها".

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