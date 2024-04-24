انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل/نيسان مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 825 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 659 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل/نيسان.

وقالت إن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 42 ألف برميل يوميا في الأسبوع ذاته.

وذكرت أن معدل استخدام المصافي ارتفع 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.6 مليون برميل إلى 116.6 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 417 ألف برميل يوميا.