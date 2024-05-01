"سكاتك" النرويجية تدرس 5 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر

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قالت رئاسة الوزراء المصرية اليوم الأربعاء إن شركة سكاتك النرويجية لأنظمة الطاقة المتجددة تدرس تنفيذ عدد من المشروعات في مصر خلال المرحلة المقبلة.

ونقل بيان عن محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة قوله إن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاوات، سيجري تنفيذه على مرحلتين، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء وسيجري تمويله من جانب عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.

مصر للألومنيوم توقع اتفاقا مع سكاتك النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية

وأضاف عامر خلال اجتماع بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الشركة تدرس أيضا مشروع تحويل أحد أكبر مصانع الألومنيوم في مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار أن هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة، وموضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاوات، مما سيمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الكهرباء التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء في إحدى المحافظات الشمالية بمصر؛ الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة كثيفة الاستهلاك للوقود التقليدي.

وأضاف أن سكاتك وقعت اتفاقية لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.

وأشار عامر إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه من المقرر عقد اجتماع خلال مدة قصيرة مع هذه الشركة وستتم دعوتها لزيارة مصر.

ونقل البيان عن مدبولى قوله إن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل أو المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

استلام أراضي

وفي وقت سابق اليوم، وقعت الحكومة المصرية محاضر تسليم أراضي مع شركتي سكاتك النرويجية وأوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سوهاج بقدرة إجمالية 8 غيغاوات وباستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 9 مليارات دولار.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن المشروع الأول من تنفيذ سكاتك يهدف إلى إنتاج 5غيغاوات، بينما المشروع الثاني، الذي ينفذه تحالف تقوده أوراسكوم للإنشاءات ويضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية، يهدف إلى إنتاج 3 غيغاوات.

وأوضح وزير الكهرباء محمد شاكر في البيان إن الشركات ستبدأ في دراسات الموقع فور استلام الأرض، حيث سيتم إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية.

وقال إن المشروعين سيسهمان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوفير نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ المشروعين علي عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى أن المشروعين من بين الأكبر من نوعهما في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

ولفت إلى أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.