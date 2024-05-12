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وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (المصدر - واع)
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني
أوبك بلس

العراق لن يوافق على أي تخفيضات إنتاج جديدة لـ"أوبك+"

عبد الغني: نفذنا ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط

دبي - العربية.نت
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قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أمس السبت، إن العراق نفذ ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ولن يوافق على أي تخفيضات جديدة تتبناها مجموعة أوبك+ في اجتماعها المزمع في الأول من يونيو/حزيران.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب، بحسب "رويترز".

وورداً على سؤال من أحد الصحافيين عما إذا كان العراق سيوافق على تمديد تخفيضات أوبك+ الطوعية في اجتماع الأول من يونيو/حزيران، قال الوزير عبد الغني "العراق خفض الإنتاج بما فيه الكفاية ولن يوافق على أي تخفيض مقبل".

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ولم يتضح على الفور ما إذا كان عبد الغني يقصد رفض تمديد التخفيضات الطوعية، وهو ما سيتعارض مع توقعات واسعة النطاق بأن التخفيضات سيتم تمديدها، أم أنه ببساطة ضد أي تخفيضات إضافية.

وكان الوزير يتحدث على هامش مؤتمر عن تراخيص النفط والغاز في بغداد.

وذكرت أوبك+ في بيان أمس الأول الجمعة أن العراق قال مرارا إنه ملتزم بالتخفيضات الطوعية التي أعلنتها المجموعة في البداية في 2023، لكنه ضخ ما يتجاوز حصته بواقع 602 ألف برميل يوميا إجمالا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.

وأضافت المجموعة أن بغداد وافقت على تعويض ذلك بتخفيضات إضافية في الإنتاج خلال بقية العام.

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