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محطة وقود آيستوك
محطة وقود آيستوك
نفط

واردات الصين من زيت الوقود تسجل أعلى مستوى منذ 2020

معظمها من فنزويلا وإيران

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الاثنين، أن واردات الصين من زيت الوقود ارتفعت 10% في أبريل/نيسان مقارنة بها قبل عام إلى 2.93 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى منذ 2020 على الأقل وفقا لسجلات رويترز.

وبحسب مصادر تجارية مطلعة على المعاملات، جاءت واردات أبريل/نيسان، والتي تعادل 620180 برميل يوميا، أعلى بنسبة 48% عنها في مارس/آذار إذ جلب التجار المزيد من الشحنات من فنزويلا وإيران.

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واتجهت الواردات نحو الارتفاع مع زيادة بعض مصافي التكرير مشترياتها قبل أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر وسط صعود عالمي في سوق زيت الوقود عالي الكبريت في الربع الثاني من هذا العام، بحسب "رويترز".

وفي الوقت نفسه، بلغت أحجام تصدير زيت الوقود، ومعظمها من زيت الوقود منخفض الكبريت، في أبريل/نيسان 1.64 مليون طن أو نحو 347130 برميل يوميا بزيادة 10% عن ذات الشهر من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مع تزايد الطلب العالمي على الوقود وسط اضطرابات الشحن لأسباب جيوسياسية هذا العام.

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