بوتين: روسيا وبيلاروس توصلتا لاتفاقات في مجال الطاقة

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن التوصل لاتفاقيات معينة في مجال الطاقة بين روسيا وبيلاروسيا.

وقال بوتين خلال مباحثات روسية-بيلاروسية: "الطاقة واحدة من أهم المجالات، تحدثنا أيضاً عن هذا بالتفصيل خلال الجلسة المصغرة، هناك اتفاقيات معينة، ليس لدي أدنى شك في أنها سوف تُنفذ".

وأضاف بوتين أنه تم إصدار التكليفات ذات الصلة لإنهاء المسائل المتبقية، مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية والنقل تعد أيضًا من الأولويات المطلقة.

وقال بوتين: "أعني أننا بحاجة إلى استعادة وإنشاء سلاسل توريد جديدة - سواء فيما بيننا أو لمساعدة بعضنا البعض لضمان تشغيل مؤسساتنا دون انقطاع، بما في ذلك المؤسسات الموجهة إلى أسواق البلدين وأسواق البلدان الثالثة التي ترغب في العمل معنا.

واختتم بوتين كلامه قائلاً: "هناك الكثير الدول التي ترغب في ذلك".