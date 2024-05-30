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شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
اقتصاد الجزائر

الجزائر.. 8 اكتشافات "مهمة جداً" للنفط والغاز منذ مطلع 2024

استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة وخاصة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 200 مليار متر مكعب

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، مساء الأربعاء، عن تحقيق 8 اكتشافات في المحروقات (النفط والغاز)، منذ بداية السنة الجارية، قامت بها شركة سوناطراك الوطنية بمفردها.

وكان عرقاب يتحدث للتلفزيون للجزائري الرسمي، عن استراتيجية تطوير قطاع الطاقة وخاصة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 200 مليار متر مكعب.

وقال الوزير الجزائري، "هذه السنة ومنذ بداية العام إلى غاية الأسبوع الأخير من مايو/أيار الجاري، حققنا 8 اكتشافات مهمة جدا، وستعطي إضافة كبيرة لاحتياطات المحروقات لا سيما الغاز الطبيعي"، وفقا لوكالة الأناضول.

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وأفاد بأن هذه الاكتشافات التي لم يكشف عن حجمها كلها، في مواقع جديدة، وقامت بها شركة سوناطراك بمفردها وبإمكاناتها الذاتية.

وأشار إلى أن الحقول المكتشفة، تتواجد بكل من محافظة بشار (جنوب غرب)، جنوب محافظة عين صالح (جنوب)، محافظتي جانت وايليزي وشرق محافظة ورقلة (جنوب شرق).

وسبق لوزير الطاقة الجزائري، أن أكد وجود استراتيجية لشركة النفط الحكومية "سوناطراك" هي رفع الإنتاج، وبلوغ 200 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في غضون 5 أعوام.

ووجدت السلطات الجزائرية نفسها في السنوات الأخيرة، في مواجهة استهلاك داخلي متنام، بلغ نحو 50 مليار متر مكعب في 2023، وزيادة الكميات المصدرة للخارج في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بكمية 56 مليارا.

والخميس الماضي، وقعت شركة سوناطراك عقدا مع شركتين إيطالية وأمريكية، لإنجاز 3 محطات لمعالجة الغاز لتعزيز الإنتاج في حقل حاسي الرمل (550 جنوبي العاصمة) الأكبر في البلاد.

ويهدف المشروع إلى استمرارية استخراج الغاز من حقل حاسي الرمل، الذي يعد الأكبر في البلاد والقارة الإفريقية، من أجل ضمان الحفاظ على مستوى الإنتاج عند 188 مليون متر مكعب قياسي في اليوم.

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