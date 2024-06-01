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ناقلة للغاز المسال
ناقلة للغاز المسال
اقتصاد المغرب

المغرب يعتزم طرح مناقصة لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال

تحقيق الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل

الرباط - رويترز
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قال المسؤول عن النفط والغاز في وزارة الطاقة المغربية إن المغرب يعتزم طرح مناقصة خلال أشهر الصيف لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط ​​بشمال شرقي البلاد.

وذكر عبدالغفور الحجوي في عرض تقديمي أن الوزارة تتوقع تحقيق الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل على أن تبدأ مرحلة الإنشاءات والتشغيل والعمليات التجارية في 2026.

وسيتم ربط محطة الغاز الطبيعي المسال بخط أنابيب موجود يساعد المغرب على استيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا من محطات إسبانية، وهو ما يكفي لتشغيل محطتين صغيرتين لإنتاج الكهرباء.

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ويخطط المغرب أيضا لربط نفس خط الأنابيب بحقول غاز يجري تطويرها شرق البلاد وغربها.

وبحسب تقديرات الوزارة، من المتوقع أن ترتفع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى ثماني مليارات متر مكعب في 2027 من مليار متر مكعب حاليا.

والناظور غرب المتوسط ​​هو ميناء مياه عميقة قيد الإنشاء ومن المتوقع أن تبلغ سعته 3.5 مليون حاوية.

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